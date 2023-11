Rayssa Leal conquista primeiro ouro para o Brasil no Pan | A TARDE

Rayssa Leal, de 15 anos, conquistou a primeira medalha de ouro do Brasil nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile, na modalidade skate street, neste sábado, 21. A "fadinha" liderou com margem confortável a disputa, com 236,98 pontos.

A prata foi para Pâmela Rosa, de 24 anos, também brasileira. Ela acertou a maioria das manobras e contabilizou 211,34 pontos. O pódio foi completado pela norte-americana Page Heyn, com 176,35.

“Foi muito especial essa medalha. Mais uma vez representando muito bem o skate feminino e o Brasil. Tava a galera toda. Parecia que eu estava competindo no Brasil. Vai ficar na história, porque é o primeiro campeonato Pan-americano de skate. Pra mim, é surreal”, disse Rayssa

Além do ouro e da prata de Rayssa e Pâmela, o Brasil também conquistou um bronze por José Gabriel Marques, atleta de Mountain Bike que ficou em terceiro lugar no Cross Country Masculino, neste sábado.