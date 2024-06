Real Madrid anuncia Mbappé e site oficial fica fora do ar | A TARDE

O Real Madrid começou a semana com o anúncio da contratação de Kylian Mbappé, ex-atacante do PSG. Agora sem mais dúvidas, o jogador vai assinar um contrato de cinco temporadas, até 2029. Ainda não há data para apresentação oficial e o clube não deu mais detalhes sobre a chegada do atacante à equipe.

"O Real Madrid CF e Kylian Mbappé alcançaram um acordo por ele, que será jogador do Real Madrid nas próximas cinco temporadas", diz o anúncio do clube. Após o anúncio, o site oficial do vencedor da Champions League deste ano ficou fora do ar durante algumas horas.

De acordo com o jornal francês Le Parisien, Mbappé vai vestir a camisa 9 do Real Madrid, vaga desde a saída de Benzema para o Al-Ittihad, em 2023.

