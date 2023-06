Real Madrid anuncia saída de Benzema após 14 temporadas e 25 títulos

Em comunicado oficial, na manhã deste domingo, 4, o Real Madrid anunciou a saída de Karim Benzema, depois de 14 temporadas no clube e 25 títulos conquistados.

O Real confirmou que na próxima terça-feira, 6, irá fazer um ato institucional de homenagem e despedida para o atacante no complexo Cidade de Madrid.

Benzema se junta a Hazard, Mariano Díaz e Asensio, que tiveram suas saídas do clube comunicadas no último sábado, 3.

O duelo deste domingo, 4, do clube espanhol contra o Athletic Bilbao, às 13h30, deve ser a última partida de Benzema no time. Válido pela 38ª rodada de LaLiga, o jogo será transmitido ao vivo pela ESPN no Star.

O astro francês pode se transferir para o Al Ittihad, da Arábia Saudita, com um contrato de dois anos no valor de R$ 400 milhões de euros, o equivalente a R$ 2,1 bilhões. O atacante ainda não confirmou se irá para o time, mas Cristiano Ronaldo, seu antigo colega de Madrid, já fez o convite.

Benzema está no Real Madrid desde 2009 e chegou ao auge na última temporada, quando conquistou a Champions League e o Campeonato Espanhol e recebeu a Bola de Ouro. Em 2023, ajudou o Madrid a conquistar o Mundial de Clubes e a Copa do Rei, recentemente, quando alcançou a marca de 25 títulos pelo time, empatando com o atleta mais vencedor da história dos Merengues, o brasileiro Marcelo.

Ao todo, o atleta tem 647 jogos e 353 gols pelo Real, sendo o segundo maior goleador da história do clube.

Títulos de Benzema no Real Madrid:

Copa do Rei: 2010/11, 2013/14 e 2022/23

LaLiga: 2011/12, 2016/17, 2019/20 e 2021/22

Supercopa da Espanha: 2012, 2017, 2019/20 e 2021/22

Champions League: 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18 e 2021/22

Supercopa da UEFA: 2014, 2016, 2017 e 2022

Mundial de Clubes: 2014, 2016, 2017, 2018 e 2022