Real Madrid bate a Atalanta e conquista a Supercopa da UEFA

- Foto: Reprodução / X / @realmadrid

O Real Madrid bateu a Atalanta por 2 a 0 e se sagrou hexacampeão da Supercopa da Uefa, na tarde desta quarta-feira, 14, no Estádio Nacional de Varsóvia, na Polônia.

A partida marcou a estreia do francês Kyllian Mbappé, que fez o gol do título dos merengues. Com a conquista, os espanhóis se tornaram os maiores vencedores da competiçpão.

O experiente Luka Modric se tornou o jogador com maior número de títulos do Real, com 27 troféus. Vale salientar que Bellingham, Vini Jr., Mbappé e Rodrygo tiveram atuação destacada e foram fundamentais para a vitória.

Mesmo com uma etapa inicial equilibrada, os gols do Real saíram no segundo tempo. Federico Valverde abriu o placar aos 14 minutos, após jogada individual de Vini Jr. pela esquerda. O uruguaio só teve o trabalho de empurrar para as redes com o gol escancarado.

Aos 23, Mbappé recebeu passe de Jude Bellingham e finalizou de pé direito de maneira indefensável para o arqueiro da Atalanta e confirmar a vitória merengue. O Madrid tinha volume de jogo e quase fez. Aos 40, Rodrygo finaliza na trave, após passe de trivela de pé esquerdo de Vini Jr.

Ficha técnica:

Real Madrid 2 x 0 Atalanta - Decisão da Supercopa da Europa 2024

Data: quarta-feira, 14 de agosto de 2024, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Nacional de Varsóvia, Polônia

Arbitragem: Sandro Schärer (Suíça)

Assistentes: Stéphane De Almeida (Suíça) e Jonas Erni (Suíça)

VAR: Bastian Dankert (Alemanha)



Gols: Valverde e Mbappé (Real Madrid)



Assistências: Vinicius Jr. e Bellingham (Real Madrid)

Cartões amarelos: Éderson e Djimsiti (Atalanta) ; Vini Jr. (Real Madrid)





Real Madrid: Courtois; Carvajal (Lucas Vázquez), Militão, Rudiger e Mendy; Tchouamení, Valverde e Bellingham (Ceballos); Rodrygo (Modric), Mbappé (Brahim Díaz) e Vinicius Jr. (Arda Guler) Técnico: Carlo Ancelotti



Atalanta: Musso; Djimsiti, Kolasinac (Bakker) e Hien (Palestra); Zappacosta (Godfrey), Éderson, De Roon e Ruggeri; Pasalic (Manzoni), De Ketelaere (Retegui) e Lookman. Técnico: Gian Piero Gasperini