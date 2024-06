Real Madrid desmente Ancelotti e diz que vai jogar Mundial de Clubes

Carlo Ancelotti durante a final da Champions League - Foto: Ben Stansall | AFP

A manhã desta segunda-feira, 10, começou com uma bomba no futebol mundial. Isso porque segundo Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid, atual campeão da Champions, a equipe merengue não disputaria o novo Mundial de Clubes da FIFA, previsto para ser realizado a partir de 2025.

O consagrado técnico italiano declarou a possível não participação do Madrid no Mundial durante entrevista ao IL Giornale, alegando que a premiação do torneio equivale a uma única partida da equipe espanhola: "O Real Madrid não irá ao Mundial de Clubes. A Fifa pode esquecer isso. Jogadores de futebol e clubes não participarão desse torneio. Um único jogo do Madrid vale 20 milhões, e a FIFA quer nos dar esse valor para todo o torneio. Negativo. Assim como nós, vários clubes vão rejeitar o convite"

Após a repercussão negativa da declaração de Ancelotti, o Real Madrid emitiu um comunicado, nesta manhã, afirmando que em nenhum momento a participação do clube no novo torneio foi questionada.

“Nosso clube irá disputar, conforme planejado, esta competição oficial que enfrentamos com orgulho e com o maior entusiasmo para fazer nossos milhões de torcedores ao redor do mundo sonharem novamente com um novo título”, destacou o comunicado.

Minutos depois, o comandante italiano se retratou em suas redes sociais, alegando que a afirmação anterior não passou de um mal entendido: "Na minha entrevista ao Il Giornale, as minhas palavras sobre o Mundial de Clubes da FIFA não foram interpretadas da forma que pretendia. Nada poderia estar mais longe do meu interesse do que rejeitar a possibilidade de disputar um torneio que considero uma grande oportunidade para continuar a lutar por grandes títulos com o Real Madrid”.