Real Madrid passa pelo Manchester City e vai à semifinal da Champions | A TARDE

O Real Madrid se classificou para as semifinais da Liga dos Campeões ao eliminar o atual campeão Manchester City nos pênaltis por 4 a 3, após um empate em 1 a 1 nos 120 minutos da partida das quartas de final, nesta quarta-feira, 17, na Inglaterra.

O Real abriu o placar aos 12 minutos com um gol do atacante brasileiro Rodrygo e o meia belga Kevin de Bruyne empatou para o City no segundo tempo, aos 76.

Na semifinal, o time da capital espanhola vai enfrentar o Bayern de Munique, que eliminou o Arsenal também nesta quarta, com uma vitória de 1 a 0.