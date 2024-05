Real Madrid vence Bayern de virada (2-1) e vai à final da Champions | A TARDE

O Real Madrid se classificou nesta quarta-feira (8) para a final da Liga dos Campeões ao vencer o Bayern Munique de virada por 2 a 1 no estádio Santiago Bernabéu, pelo jogo de volta das semifinais do torneio continental, com dois gols de Joselu.

Depois do empate em 2 a 2 na partida de ida em Munique, o canadense Alphonso Davies abriu o placar para o Bayern com um golaço de chute cruzado (68'), mas os gols de Joselu nos últimos minutos (88' e 90') deram ao Real Madrid a passagem para Wembley, onde enfrentará na final o Borussia Dortmund, que venceu o Paris Saint-Germain (1-0) na capital francesa na terça-feira.

*Em Atualização

Publicações relacionadas