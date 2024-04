Real Madrid vence Mallorca e segue firme rumo ao título do Espanhol | A TARDE

O Real Madrid, líder isolado de LaLiga, venceu neste sábado (13) por 1 a 0 em sua visita ao Mallorca pela 31ª rodada do campeonato espanhol e ganhou uma injeção de moral a mais para o jogo de volta da Champions League contra o Manchester City, na Inglaterra.

Com um gol do meia francês Aurélien Tchouaméni no início do segundo tempo (48') o gigante da capital espanhola alcançou uma vitória que o deixa com 11 pontos a mais que o seu perseguidor mais próximo, o eterno rival Barcelona.

O técnico Carlo Ancelotti optou por fazer rodízios contra um time que ainda não garantiu a permanência e ainda está se recuperando da dolorosa derrota nos pênaltis, há uma semana, na final da Copa do Rei, contra o Athletic Bilbao.

Quando a partida começou estavam no banco Carvajal, Kroos, Camavinga, Rodrygo e Vinicius, cinco titulares da partida de ida da Liga dos Campeões no Santiago Bernabéu contra o Manchester City, que terminou empatada em 3 a 3.

O que não impediu que o time 'madridista' dominasse o jogo, sob a liderança de Luka Modric, embora de forma estéril.

O próprio Mallorca foi o primeiro a preocupar o goleiro ucraniano Lunin, que defendeu uma cabeçada de Antonio Raíllo sobre a linha. Mas logo depois, o inglês Jude Bellingham acertou o travessão com seu chute de fora da área (33').

Foi então Tchouaméni quem abriu o placar logo após o intervalo. O chute do francês bateu num jogador do Mallorca, desviando a sua trajetória apenas o suficiente para que o goleiro local, o sérvio Predrag Rajkovic, só pudesse ver com os olhos a bola entrar na rede (47').

O Real Madrid desperdiçaria mais oportunidades (com Valverde, Vinícius...) e isso quase lhes custou dois pontos se não fosse a excelente defesa de Lunin em um disparo de Darder nos momentos finais.

Uma simples vitória por 1 a 0 como a alcançada neste sábado na ilha do Mediterrâneo permitiria ao time 'merengue' se classificar para as semifinais da Liga dos Campeões, na complicada visita ao Etihad Stadium do Manchester City, de Pep Guardiola, na próxima quarta-feira.

Já no campeonato espanhol o Barcelona tem a obrigação de vencer neste sábado na visita ao Cádiz (18º) se não quiser deixar o caminho ainda mais livre para o seu arquirrival.

- Atleti vence -

Mais cedo, o Atlético de Madrid, com uma dobradinha de Antoine Griezmann, deu um importante passo rumo à classificação para a próxima Liga dos Campeões ao vencer o Girona, adversário direto, por 3 a 1 em casa.

Os 'Colchoneros' permanecem na quarta posição com 61 pontos, quatro a menos que o Girona (3º), mas o mais importante é que se distanciam do Athletic Bilbao (5º, com 56 pontos), que recebe o Villarreal no domingo.

No estádio Metropolitano tudo parecia estar a favor dos visitantes, com o 17º gol no campeonato do ucraniano Artem Dovbyk logo aos 4 minutos, que o coloca provisoriamente como artilheiro do campeonato.

Mas Griezmann empatou cobrando um pênalti (34') e pouco antes do intervalo o argentino Ángel Correa aproveitou um cruzamento de Álvaro Morata (45'+6) para colocar os 'rojiblancos' em vantagem.

Já no segundo tempo, Griezmann recuperou uma bola mal afastada pela defesa do Girona e não perdoou, chutando à queima-roupa (50') e encaminhando a vitória.

Agora os jogadores comandados pelo técnico argentino Diego Simeone podem se concentrar na importante partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões, contra o Borussia Dortmund, na terça-feira.

Na Alemanha e diante do temível 'Muro Amarelo' do Westfalenstadion, o Atlético de Madrid terá de defender a vantagem conquistada na ida com a vitória por 2 a 1 para garantir a classificação para as semifinais da Champions.

Também neste sábado o Rayo Vallecano empatou em casa com o Getafe em 0 a 0.