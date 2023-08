Real Madrid vence Manchester United em amistoso nos Estados Unidos

O Real Madrid venceu o Manchester United por 2 a 0 em um amistoso de pré-temporada disputado na noite desta quarta-feira, 26, no NRG Stadium, em Houston, e já se prepara para o duelo com o Barcelona.

Sinal de que a recente aquisição valeu o que custou, aos cinco minutos do jogo, o inglês Jude Bellingham dominou com maestria um passe em profundidade de Antonio Rudiger, e tocou por cima de André Onana, que estreou como goleiro dos 'Red Devils'.

E quando tudo parecia consumado, Joselu, que entrou no segundo tempo para pressionar ainda mais o time de Old Trafford, recebeu um cruzamento de Lucas Vásquez e concluiu om uma bicicleta espetacular aos 89 minutos, garantindo a vitória merengue.

Já o Manchester United teve problemas para finalizar, o que valida as declarações do técnico Erik Ten Hag sobre a necessidade de um artilheiro, embora tenha tido várias chances de marcar no segundo tempo.

O Real Madrid ainda tem dois amistosos para disputar nos Estados Unidos, incluindo um duelo contra o Barcelona em Dallas, no Texas, no dia 29 de julho; e em 2 de agosto contra a Juventus em Orlando, na Flórida. O Manchester vai enfrentar o Borussia Dortmund no dia 30 de julho em Las Vegas, Nevada.