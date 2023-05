Real Madrid vence Rayo Vallecano (2-1) em jogo com homenagem a Vini Jr

O Real Madrid venceu o Rayo Vallecano (11º) por 2 a 1, nesta quarta-feira (24), no Santiago Bernabéu, pela 36ª rodada do Campeonato Espanhol, em um jogo que teve homenagens ao atacante brasileiro Vinícius Júnior, alvo de insultos racistas no último domingo em Valência.

O time merengue saiu na frente com um gol de Karim Benzema (31), mas na reta final o Rayo empatou com Raúl de Tomás (84').

Cinco minutos depois, o brasileiro Rodrygo fez o gol da vitória do Real Madrid (89') e comemorou erguendo o punho direito em homenagem a Vinícius.

Antes do início da partida, jogadores de Real Madrid e Rayo Vallecano exibiram uma faixa com a frase "Racistas, fora do futebol", e todo o time merengue entrou em campo com a camisa número 20 e o nome de Vini Jr.

"É bonito o que fizemos porque não há lugar para o racismo neste mundo", declarou o volante Eduardo Camavinga à plataforma Movistar+ depois do jogo.

"Ele (Vinícius) está bem com todo o apoio que recebeu nestes dias", afirmou o técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti. "Toda a sociedade tomou consciência", acrescentou.

Mais cedo, o Sevilla (9º) não passou de um empate em 1 a 1 com o lanterna e já rebaixado Elche.

Jogando fora de casa, o time da Andaluzia abriu o placar com o argentino Erik Lamela (10'), mas Tete Morente empatou para os anfitriões (25').

Também nesta quarta, o Villarreal (5º) manteve vivas as chances de se classificar para a próxima Liga dos Campeões ao derrotar o Cádiz (16º) por 2 a 0, com dois gols do atacante Nicolas Jackson (20' e 45'+2).

O 'Submarino Amarelo' está cinco pontos atrás da Real Sociedad (4º), que fecha a zona da Champions, a duas rodadas do fim do campeonato.

Por sua vez, o Cádiz segue apenas três pontos acima da zona de rebaixamento.