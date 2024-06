Real Madrid x Borussia Dortmund: Onde assistir e possíveis escalações | A TARDE

Real Madrid e Borussia Dortmund se enfrentam neste sábado, 1, pela final da Liga dos Campeões de 2024. A partida será no Estádio de Wembley, na Inglaterra, com pontapé inicial previsto para às 16h (horário de Brasília).

Em busca do 15º título, os espanhois contam com uma campanha de oito vitórias e quatro empates na competição, sem sofrer nenhuma derrota em 12 jogos. Na competição, os Merengues marcaram 26 gols, eliminando Leipzig nas oitavas, Manchester City nas quartas e o Bayern de Munique nas semifinais.

Na temporada, o Real Madrid conquistou o Campeonato Espanhol, com 10 pontos à frente do segundo colocado, a Super Liga da Espanha e conta com dois dos melhores jogadores do mundo. O brasileiro Vinícius Jr e o inglês Jude Bellingham balançaram as redes 23 gols somando todas as competições.

Jogadores do Real Madrid comemorando | Foto: THOMAS COEX / AFP

Para o lado alemão, o Borussia chega como uma espécie de zebra na final, passando por cima de PSV nas oitavas, Atlético de Madrid nas quartas e Paris Saint-Germain de Kylian Mbappe nas semifinais. Ao todo, a Muralha Amarela somou sete vitórias, três empates e duas derrotas, com 17 gols marcados.

Na Bundesliga, o Campeonato Alemão, o Dortmund ficou na 5ª colocação, somando 18 vitórias em 34 jogos. O artilheiro da equipe é o holandês Donyel Malen, com 15 gols, assim como Niclas Fullkrug, com o mesmo número de bolas na rede.

A partida carrega um ar de sentimentalismo, afinal, é a despedida de dois grandes ídolos das equipes. Toni Kroos fará o seu último jogo vestindo a camisa do Real Madrid e anunciou aposentadoria após a Eurocopa, assim como Marcos Reus, que também se despede do Dortmund, mas não confirmou se irá pendurar as chuteiras.

Prováveis escalações:

Real Madrid: Courtois: Carvajal, Rudiger, Nacho e Mendy; Tchouameni, Valverde e Kroos; Bellingham, Rodrygo e Vini Jr. Técnico: Carlo Ancelotti.

Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck e Maatsen; Emre Can e Sabitzer; Sancho, Brandt (Nmecha) e Adeyemi; Füllkrug. Técnico: Edin Terzic.

Onde assistir: SBT, TNT e Max.

Arbitragem: Slavko Vancic, auxiliado por Tomaz Klancnik e Andraz Kovacic. VAR: Nejc Kajtazovic

Publicações relacionadas