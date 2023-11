Real mantém 100%, United vence e continua vivo; Confira rodada | A TARDE

Para abrir a última rodada dos jogos de ida da fase de grupos da UEFA Champions League (UCL) 23/24, as 16 equipes que fazem parte dos grupos A, B, C ou D entraram em campo a partir das 13h45. O Bayern viajou à Turquia para enfrentar o Galatasaray, de Icardi, em busca de manter os 1005 de aproveitamento. Já a Inter de Milão, vice colocada da UCL passada, jogou no mesmo horário contra o salzburg desejando chegar na liderança do grupo D.

Já nos jogos no segundo horário, o Real Madrid bateu o Braga, de Portugal, com gol do brasileiro Rodrygo e manteve os 100% de aproveitamento após a vitória por 2x1. Enquanto isso, no mesmo horário, o Arsenal conseguiu emplacar 2x1 em cima do Sevilla com dupla brasileira dando show de golaços, o resultado garantiu a primeira colocação ao clube inglês no grupo B. E por falar em clube inglês, o Manchester United garantiu os primeiros pontos da Champions, após duas derrotas seguidas, com gol do zagueiro Maguire e pênalti defendido pelo goleiro Onana.

Grupo A:

Abrindo a terceira rodada do grupo, o Bayern de Munique enfrentou o Galatasaray na Turquia, e conseguiu manter a sequência positiva na competição com os 100% de aproveitamento com três vitórias em três jogos. O clube alemão venceu os donos da casa por 3x1, entretanto, a partida não foi tão fácil como parece.

Aos oito minutos de jogo, com assistência de Sané, Coman abriu o placar a favor do time bávaro. Porém, ainda no primeiro tempo, aos 30 minutos, Mauro Icardi sobre um pênalti e assume a responsabilidade, colocando a bola na parca penal e deixando tudo igual ao finalizar de cavadinha ao gol.

Na segunda etapa, o Bayern voltou melhor e gerou diversas chances de perigo ao gol adversário, que aos 28 minutos deixou a defesa completamente aberta, proporcionando que o camisa 9 artilheiro, Harry Kane, finalizasse ao gol, colocando o clube alemão, novamente, à frente. Quem fechou a conta foi Musiala, o craque de 20 anos recebeu um belo passe de Kane e finalizou no cantinho direito do gol, sem chances para o goleiro adversário.

O resultado garante o Bayern na liderança do grupo com nove pontos em três jogos. Já o Galatasaray, mesmo com a derrota, segue na segunda colocação com quatro pontos conquistados.

No segundo jogo do grupo A, o Manchester United, que até então não tinha somado pontos, recebeu o Copenhagem e garantiu a sua primeira vitória na competição. O gol foi feito pelo zagueiro Harry Maguire aos 27 do segundo tempo com assistência do dinamarquês Chistian Eriksen. O United precisava desta vitória para continuar vivo na competição, que só foi possível graças ao goleiro camaronês, Onana, que defendeu um pênalti aos 8 minutos de acréscimos do atacante Larsson.

O placar coloca o United na terceira posição, já o Copenhagem desce para a lanterna, com somente um ponto somado.

United comemora pênalti defendido | Foto: Paul ELLIS / AFP

Grupo B:



Os dois jogos do grupo aconteceram de forma simultânea, o Sevilla recebeu o Arsenal na Espanha, enquanto o PSV viajou à França para enfrentar o Lens.

Com show de dupla brasileira, o clube inglês venceu o donos da casa por um placar de 2x1 e assumiram a liderança do grupo. No último lance do primeiro tempo, Gabriel Martinelli recebeu um belo passe de Gabriel Jesus, conseguiu driblar o goleiro e finalizou com categoria ao fundo do gol, abrindo a contagem a favor dos reds. No segundo tempo, saindo de garçom para goleador, Gabriel Jesus marcou um golaço, ampliando a vantagem, que foi diminuída cinco minutos depois. Em um lance de escanteio, a bola sobrevoou a área e parou na cabeça do Gudelj, zagueiro do Sevilla.

Lens recebeu o PSV no mesmo horário, com um resultado que só beneficiou os adversários da outra partida. Quem abriu o placar foi a equipe visitante com Bakayoko, aos 9 minutos do segundo tempo. 11 minutos após levar o gol, Elsy Wahi marcou um golaço, de voadora, e deixou tudo igual, finalizando a conatagem de gols da partida.

Grupo C:

Desejando alcançar a marca de três vitórias em três jogos, o Real Madrid viajou até Portugal para enfrentar o Braga. Quem abriu o placar foi o brasileiro Rodrygo, que calou as críticas que vinha recebendo nos últimos jogos. No segundo tempo, Jude Bellingham ampliou a vantagem com assistência do brasileiro Vini Jr, porém, a vantagem não durou muito, em específico, dois minutos. O Braga deu alegria ao público presente com Álvaro Fernandes, que finalizou ao gol sem chances para o goleiro espanhol Kepa.

O resultado mantém a vantagem para o Real Madrid, que já soma nove pontos. Já o clube portugês, está atualmente na terceira colocação, com três pontos somados.

A segunda colocação do grupo está com o Napoli, que venceu o Union Berlin pelo placar mínimo. O gol foi marcado pelo Giacomo Raspadori aos 20 minutos do segundo tempo, a assistência foi dada pelo georgiano Kvaratskhelia. Por outro lado, o resultado mantém o clube alemão na lanterna do grupo, que ainda não somou pontos.

Napoli vence na terceira rodada | Foto: John MACDOUGALL / AFP

Grupo D:



No primeiro horário da rodada, a Inter de Milão recebeu o RB Salzburg, da Áustria, e garantiu a vitória por um placar de 2x1, chegando à casa dos sete pontos.

Levanto o título de favorito para a partida, Alexis Sanches abriu o placar ainda aos 19 minutos de jogo a favor da equipe italiana, deixando a Inter à frente no placar até os 12 minutos do segundo tempo, quando Oscar Gloukh finalizou ao gol e deixou o placar em igualdade. Entretanto, não muito tempo depois, aos 17 minutos, Fratessi foi derrubado dentro da área, que após revisão do Árbitro de vídeo, comemorou a confirmação do pênalti. Desta forma, Çalhanoglu assumiu a responsabilidade e marcou o gol, tirando o goleiro adversário da foto e dando a vitória a Inter.

A equipe italiana é atual segunda colocada do grupo, com 7 pontos assim como Sociedad, que leva a melhor no saldo de gols.

O Real Sociedad, da Espanha, também venceu o placar com uma diferença de um único gol. Enfrentando o Benfica em Portugal, os visitantes venceram pelo placar mínimo e garantiram a liderança do grupo, enquanto os portugueses seguem sem somar pontos. O gol foi feito pelo Brais Méndez, já aos 18 minutos do segundo tempo.

Partidas da quarta-feira, 25:



Grupo E

Feyenoord x Lazio - 13h45

Celtic x Atlético de Madrid - 16h

Grupo F

Newcastle x Borussia Dortmund - 16h

PSG x Milan - 16h

Grupo G

RB Leipzig x Estrela Vermelha - 16h

Young Boys x Manchester City 16h

Grupo H

Barcelona x Shakhtar Donetsk - 13h45

Antuérpia x FC Porto - 16h