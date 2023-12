"Realização de um desejo", revela presidente eleito Emerson Ferretti | A TARDE

O ex-goleiro e ídolo Emerson Ferretti, presidente eleito do Esporte Clube Bahia para o triênio 2024-2026, conversou com a equipe de reportagem do Portal A TARDE durante a cerimônia de posse, na noite desta segunda-feira, 18, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Inicialmente o gestor comentou sobre a importância e do desafio em administrar a associação.

“A importância, pra mim, é muito grande, porque é a realização de um desejo. Desde o momento que eu saí do Bahia, o desejo era de retornar e voltar a contribuir com o Bahia. E uma das formas seria na área administrativa, a partir do momento que eu encerrei minha carreira de atleta. Eu me qualifiquei, me preparei pra um dia poder estar trabalhando pelo Bahia. O desejo,quis o universo e as coisas se encaminharam para concorrer a presidente. É um desafio gigantesco estar à frente do Bahia, mas deu tudo certo. Estou muito feliz, primeiro com a conquista alcançada e com o desafio que tem pela frente, que eu sei que é de uma responsabilidade enorme de cuidar do objeto de desejo, de amor de milhões de torcedores", disse Emerson

O Grupo City detém 90% da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) do Bahia. Emerson explica como será a relação entre a associação e o grupo que comanda o futebol do clube azul, vermelho e branco. Ele esclarece qual será sua função junto a empresa parceira.

"A importância sempre vai ter. Continua sendo o presidente do clube, as funções que mudaram um pouquinho. Se antes o presidente cuidava de tudo dentro do clube, inclusive do futebol, que é o coração do clube, hoje o futebol tem um parceiro forte, com uma capacidade de investimento financeiro muito grande, com expertise. Então a gente fortaleceu o nosso futebol a partir do momento, que traz um parceiro desse nível. E isso tira um pouco da carga em cima do presidente, de cuidar também do futebol. Logicamente que a gente vai estar próximo, vai estar acompanhando dentro do possível também ajudando o Grupo City a desenvolver o futebol do clube, mas a gente fica também livre para poder atuar em outras áreas, então o Bahia hoje pode iniciar um processo em outras áreas de atuação, que vai ser muito importante para o clube também", pontuou.

"Eu acho que é uma relação de confiança, de dois sócios que precisam ter confiança e essa confiança só é conquistada com o tempo, só é conquistada com muita conversa e isso aos pouquinhos, acho que vai sendo construído. A gente não está com pressa. Mas estamos atentos a tudo que está acontecendo, para que a gente possa, assim que possível, estar participando mais ativamente. Então depende muito dessa relação estabelecida de confiança", completou.

Emerson Ferretti foi presidente do tradicional Esporte Clube Ypiranga, de Salvador, por oito anos consecutivos. Ele revela como essa experiência em gestão pode ajudar no comando do Bahia nos três anos que vem pela frente.

"O Ypiranga foi um aprendizado grande. Fui atleta a minha vida toda, até os 35 anos. Antes de encerrar minha carreira como atleta, eu voltei a faculdade de administração, me formei. Eu tive a teoria e o Ypiranga me deu a prática, e o aprendizado na prática do que é ser um gestor, do que é ser um presidente de um clube de futebol num cenário completamente diferente. O clube estava fechando as portas e tive que evitar que isso acontecesse. Isso me dá uma base para eu poder administrar o Bahia", concluiu.

No pleito realizado no dia 2 de dezembro, Emerson Ferretti teve 1089 dos 3179 votos válidos. Ele superou os candidatos Marcelo Sant'Ana (774 votos), Marcus Verhine (673), Leonardo Martinez (485) e Jailson Baraúna (158).