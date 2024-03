Rebaixado no Baianão, Itabuna pode desistir de participação na Série D | A TARDE

Após campanha histórica em seu ano de retorno à elite do futebol baiano em 2023, o Itabuna vive uma crise nesta temporada. Além de ser massacrado pelo Nova Iguaçu na Copa do Brasil e terminar o Baianão 2024 na última posição, rebaixado para a segunda divisão estadual, o Dragão do Sul corre o risco de não disputar a Série D do Campeonato Brasileiro.

A classificação para a Série D de 2024 foi conquistada ainda no ano passado, com a terceira colocação no Campeonato Baiano. No entanto, sem garantias de patrocínio e com custos elevados de logística, a participação do Itabuna na última divisão do Brasileirão ainda é incerta.

“Se for possível a participação, depende do patrocínio da Embasa (Empresa Baiana de Águas e Saneamento), que foi prometido aos quatro cantos… Não sei nem se legalmente há a possibilidade de desistência, mas sem patrocínio, a gente tem que jogar fora com custo muito elevado, então tem que ter o patrocínio”, disse Ricardo Xavier, diretor de futebol do Itabuna, ao programa Conexão Morena, da rádio Morena FM.

Ricardo Xavier, diretor de futebol do Itabuna e vereador do município | Foto: Divulgação | Ascom

Ricardo ainda colocou a maioria da culpa do rebaixamento na conta dos jogadores, que segundo ele, são os que entram em campo. Apesar disso, assumiu a responsabilidade pela montagem do elenco e admitiu a necessidade de reformulação.

“É preciso reformular o plantel, não tem jeito. Se o plantel que rebaixou o time… Erramos nas contratações, mas quem rebaixou o time foram os jogadores, que estão jogando em campo. Evidentemente com nossa responsabilidade, que contratamos, não fugiremos disso”, desabafou o dirigente.

Caso o Itabuna confirme a desistência da Série D, a vaga volta para a Federação Bahiana de Futebol (FBF), que deve repassá-la para o melhor colocado do Baianão 2023, desde que também não integre outras séries do Campeonato Brasileiro, neste caso, o Bahia de Feira. Caso o Bahia de Feira, não demonstre interesse na participação, o Barcelona de Ilhéus herda a vaga.

Procurada pela reportagem do Portal A TARDE, a FBF comunicou que não recebeu nenhuma sinalização do clube sobre a possível desistência e que, por isso, não emitirá nenhum comentário sobre especulações. Jacuipense e Juazeirense são os outros dois representantes baianos confirmados na Série D de 2024.