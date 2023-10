Rebeca Andrade desbanca Biles e leva o ouro na Ginástica Artística | A TARDE

Depois da prata conquistada na sexta-feira, 6, a brasileira Rebeca Andrade conseguiu superar Simone Biles e a sul-coreana Yeo Seojeong e conquistou a medalha de ouro no Mundial de Ginástica Artística da Antuérpia, na Bélgica, na disputa realizada neste sábado, 7.

A ginasta de Guarulhos foi a última atleta a saltar. Na primeira rodada, executou um Cheng muito preciso, o que lhe valeu a nota 15.000. Depois, a brasileira mostrou um Yurchenko com dupla pirueta, que recebeu 14.500 pontos. Trata-se da segunda medalha de ouro em Mundiais de Rebeca nesta prova. Ela levara o título do salto na edição de Kitakyushu, no Japão, em 2021. No mesmo ano, anteriormente, ela se consagrara nos Jogos Olímpicos de Tóquio, também com o ouro no salto.

Rebeca destacou a importância do trabalho mental para poder executar o que vem sendo treinado com tanta qualidade. “Estava muito concentrada para fazer a minha parte e consegui fazer, com foco total. Estou muito feliz e orgulhosa. Esta é uma medalha muito importante, porque é o meu melhor aparelho. Subi, fiz a minha parte, consegui controlar toda a emoção e o nervosismo. Deu tudo certo e estou muito feliz”, em entrevista concedida a Confederação Brasileira de Ginástica.