Rebeca Andrade é a principal atração do Brasileiro de ginástica

O Campeonato Brasileiro de ginástica artística, que acontece até esse domingo na Arena de Esportes da Bahia, em Lauro de Freitas, reúne os melhores atletas da modalidade, incluindo nomes que representaram o Brasil em Olimpíadas, como Artur Nori, Jade Barbosa, Artur Zanetti (ouro e prata nas argolas em Londres 2012 e Rio 2016), Flávia Saraiva e Rebeca Andrade, ouro e prata na Olimpíada de Tóquio.

Rebece é de longe a presença mais festejada. Representando o Flamengo, a campeã olímpica provocou euforia entre os estudantes da rede pública de Salvador, que tiveram a oportuniade de acompanhar as disputas. "Meu sonho pé ver Rebeca, se ela aparecer eu acho que pulo essa grade", dizia a empolgada Ariele. A amiga Natália fazia coro.: "quero ver Rebeca".

A iniciativa de levar os estudantes foi da secretaria de educação da Prefeitura de Salvador. Para a professora Alexandra, vice-deretora de uma das escolas contempladas, o contato é importante, sobretudo para jovens de bairros periféricos, onde só há a prática do futebol e de artes marciais, além de projetos pontuais liderados por organizações não-governamentais (ONG´s).

O Brasileiro serve como termômetro para os atletas, a pouco mais de um mês do início do Campeonato Mundial de Ginástica Artística, que acontece na Antuérpia e terá caráter pré-olímpico. Nas instalações da arena, somente na categoria adulta, 50 ginastas de 12 equipes competem no feminino e, no masculino são 37 atletas de 10 agremiações.

Adriana Alves, Coordenadora do Comitê Técnico de Ginástica Artística Feminina, considera a competição muito importante. “É um evento fundamental. Teremos os melhores ginastas do País reunidos na mesma competição. Depois deste evento, haverá várias competições importantes, como o Mundial, etapas da Copa do Mundo, Sul-Americano Juvenil, Gymnasiade. Todos os nossos principais ginastas estão em preparação para alguma coisa. Por esse motivo, nada melhor que termos nossos árbitros mais qualificados avaliando tudo”.