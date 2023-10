Rebeca Andrade ganha bronze na trave e leva sua 4ª medalha no Mundial | A TARDE

A ginasta brasileira Rebeca Andrade conquistou mais uma medalha no Mundial de Ginástica neste domingo, 8. A brasileira chegou ao seu quarto pódio no Campeonato Mundial da Antuérpia (Bélgica) ao faturar o bronze na trave, que até então tinha sido a única prova que Rebeca nunca tinha subido ao pódio, seja em Mundiais ou Olimpíadas.

Simone Biles ficou com o ouro, com a nota de 14,800. A brasileira, que precisava de 14,100 para ficar entre o top 3, tirou 14,300. Ela foi premiada em todas as provas que competiu. É a 12ª ginasta na história a alcançar o feito.

Isso coloca ela em um hall que conta com apenas outras 10 ginastas desde que o Mundial foi criado, em 1952. São cinco soviéticas, duas romenas, duas russas, e Simone Biles. Só a norte-americana, a brasileira e a russa Aliya Mustafina conseguiram tal feito neste século.