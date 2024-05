Recorde de participação! Salvador recebe Festival de Ginástica Rítmica | A TARDE

O Festival de Ginástica Rítmica da Bahia reune cerca de 1.300 ginásticas participam da edição que acontece neste sábado, 25, e domingo, 26, em Salvador. A Federação Baiana de Ginástica - FBG realiza mais uma edição do Tapete Mágico, com recorde de inscrições: cerca de 1.300 atletas de se apresentarão nas modalidades Rítmica, Artística e Aeróbica.

Na última edição, em novembro de 2023, foram 800 atletas, a partir de 4 anos de idade. O evento acontece no piso L3 do Salvador Norte Shopping. No primeiro dia, as apresentações serão das 9h às 20h e, no segundo, das 13h às 20h.

O Festival será aberto ao público e totalmente gratuito.

