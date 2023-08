Recorde financeiro e de reconhecimento para Atletas Baianos

A mais recente lista do Programa Estadual de Incentivo ao Esporte Amador Olímpico e Paralímpico FazAtleta, divulgada no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira, 23, trouxe reconhecimento para sete atletas do ciclismo da Bahia, além de três nadadores. Neste ano, o programa estabeleceu um novo recorde de financiamento com um aumento de R$ 2,5 milhões, elevando o investimento total para R$ 8,5 milhões. A suplementação foi anunciada na semana anterior.

Ultrapassando os montantes destinados nos anos anteriores, que atingiram cerca de R$ 6 milhões no ano anterior e aproximadamente R$ 4,5 milhões em 2021, o programa estabelecido em 1999 demonstra o progresso e a evolução das estratégias governamentais do Estado em relação ao esporte na Bahia. Essa avaliação é compartilhada pelo presidente da Comissão Gerenciadora do FazAtleta e diretor-geral da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), Vicente Neto, vinculada à Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre).

Uma das principais iniciativas do país, conforme enfatizado por ele, é o programa de estímulo que oferece isenção de até 80% do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para o projeto, sendo os 20% remanescentes direcionados pelo patrocinador como investimento direto.

“Além dos diversos investimentos do Governo do Estado, por meio da Sudesb, em infraestrutura e fomento aos eventos e atletas, com programas como o Bolsa Esporte e a concessão de passagens aéreas e terrestres, o FazAtleta soma no apoio ao esporte baiano, retribuindo à empresa com isenção e exposição da marca em uma pauta social relevante.”

Dos dez desportistas beneficiados pela relação mencionada na resolução nº 012/2023 do FazAtleta, o ciclismo mantém a liderança entre as modalidades deste ano, recebendo suporte para 67 ciclistas, dos quais sete são novos integrantes. A natação, por sua vez, também marca presença com três atletas adicionais na lista. Ambas as disciplinas têm contribuído significativamente com medalhas, conquistas e pódios, elevando o nome da Bahia tanto no cenário nacional quanto internacional.

No ciclismo, os representantes foram: Luiz Gustavo Santos, de Barreiras; Agnaldo dos Santos, de Luís Eduardo Magalhães; Marcos de Azevedo, de Feira de Santana; Denilson da Cruz, de Salvador; Higo de Bastos, de Barreiras; Nelcimario da Cunha, São Domingos; Ivan Dias, Vitória da Conquista. Já na natação, Maria Teixeira, Claudine Tekes e Viviane Motti foram as contempladas.

Com a expansão dos fundos destinados para o ano de 2023, os atletas, equipes esportivas ou eventos interessados têm a possibilidade de submeter uma proposta completa, incluindo os documentos requeridos e disponibilizados no portal da Setre, na seção FazAtleta, após alinhar-se com a empresa patrocinadora. Uma vez verificada a conformidade, a proposta será submetida à avaliação e potencial aprovação por parte da Comissão Gerenciadora do FazAtleta.