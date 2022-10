Red Bull é multada em 7 milhões de dólares mas sem perda de pontos

A Red Bull da Fórmula 1 foi multada em sete milhões de dólares por ter excedido o limite orçamentário de 2021, anunciou a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) nesta sexta-feira, 28.

A equipe também foi punida com uma redução de 10% no tempo de desenvolvimento de seu carro no túnel de vento, fundamental para o desenvolvimento dos carros.

A FIA não penalizou a Red Bull com uma perda retroativa de pontos por essa violação "menor" de 1,6% do limite (US$ 2,15 milhões).

A equipe austríaca mantém assim o título de campeã do mundo de pilotos obtido em 2021 pelo holandês Max Verstappen.

A Red Bull é a única equipe a ter quebrado o teto orçamentário, estabelecido pela primeira vez na Fórmula 1 para a temporada de 2021 e depois fixado em US$ 145 milhões.

A FIA elogiou a "cooperação" da Red Bull na resolução do caso, que foi revelado pelo órgão em 10 de outubro, e acredita que a equipe não pretendia agir "de má fé ou desonestamente".

Outra circunstância atenuante, segundo a FIA, foi o fat de se tratar do "primeiro ano" do regulamento financeiro, "um conjunto de regras muito complexo" ao qual as dez equipes de elite do automobilismo mundial tiveram que se submeter.

A equipe austríaca terá um tempo de túnel de vento reduzido por doze meses, crucial para o desenvolvimento de futuros carros.

No domingo, a vigésima prova (antepenúltima) de 2022 será disputada no México com Verstappen já campeão mundial e a Red Bull vencedora entre as equipes.