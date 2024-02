Rede Globo vai transmitir Brasileirão até 2029 após acordo com Libra | A TARDE

Os clubes da Liga Brasileira de Futebol (Libra) aprovaram, nesta quarta-feira, 7, a proposta da Rede Globo para a venda dos direitos de transmissão do Brasileirão. O contrato, que terá validade de 2025 a 2029, foi aceito após a Libra considerar uma oferta conjunta com a Liga Forte Futebol, no valor de R$ 2 bilhões, mas optar por negociar sozinha com a emissora.

As formalidades legais continuam em andamento e a expectativa é que o contrato seja assinado no próximo mês. O presidente do Vitória, Fabio Mota, e Julio Casares, do São Paulo, comentaram sobre o andamento das negociações.

"Foi uma boa reunião", afirmou o dirigente rubro-negro.

"De forma conjunta, optamos por avançar com a proposta da Rede Globo, parceira histórica do futebol brasileiro, e que já se encontra em estágio avançado de negociação", completou o mandatário do Tricolor paulista.

Por meio de uma nota, a Libra falou sobre o acordo e como serão os próximos passos. "Para os clubes membros da liga, este é um importante passo no processo de formação de uma liga nacional, que contemple as 40 equipes da Série A e B do Campeonato Brasileiro. Desde a sua criação, em 2022, esse tem sido o objetivo principal da instituição".

A Globo pretende ganhar R$ 1,3 bilhões de reais, sem contar os valores do pay-per-view. Já com o Premiere, as equipes devem arrecadar cerca de R$ 2 bilhões de reais.