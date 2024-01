Reforço na área! Jean Lucas já treina com o elenco do Bahia | A TARDE

O 'domingou' do Bahia foi recheado com a presença de novos reforços. Após a apresentação oficial de Everton Ribeiro na Fonte Nova, o próximo jogador a pintar no Tricolor é o volante Jean Lucas, que já fez parte dos treinamentos da equipe neste domingo, 7.

Além das atividades no CT Evaristo de Macedo, o meio-campista vai participar de uma reunião do grupo com o técnico Rogério Ceni, que está prevista para acontecer nesta tarde.

Jean Lucas chega ao Bahia em definitivo por cinco anos, em contratação que alcançou o valor de R$ 24,2 milhões. Agora faltam apenas poucos detalhes para o atleta ser anunciado oficialmente como novo jogador do Tricolor de Aço.