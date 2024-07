Rei Charles III faz pedido curioso a seleção da Inglaterra; entenda

Monarca comentou sobre as últimas partidas da Inglaterra com 'gols milagrosos' e 'drama nos pênaltis' - Foto: HENRY NICHOLLS / AFP

O rei Charles III parabenizou nesta quinta-feira a seleção inglesa de futebol por se classificar para a final da Eurocopa, que jogará contra a Espanha, e disse esperar que o duelo seja um pouco menos estressante para os torcedores britânicos.

O monarca dirigiu sua "calorosa felicitação" ao time inglês após sua vitória por 2-1 contra a Holanda, na quarta-feira. E manifestou seus "melhores desejos" para a final de domingo em Berlim contra a Espanha, que venceu sua semifinal contra a França (2-1).

Com um toque de humor, Charles III pediu, no entanto, aos jogadores que pensem na pressão arterial dos britânicos, que durante o torneio viram a seleção inglesa empatar no último minuto contra a Eslováquia e vencer nos pênaltis contra a Suíça nas quartas de final, e tiveram que esperar pelo gol decisivo de Ollie Watkins no minuto 90 na noite de quarta-feira contra a Holanda.

"Se puderem conseguir a vitória antes que seja necessário um gol milagroso de último minuto ou outro drama com base em pênaltis, estou certo de que o ritmo cardíaco e a pressão arterial do país se verão seriamente aliviados", brincou o monarca em um comunicado.



"Boa sorte, Inglaterra", concluiu.