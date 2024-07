Relator do STJD sugere maior punição da história para John Textor

John Textor em treino do Botafogo - Foto: Vitor Silva | Botafogo

O inquérito sobre as denúncias de John Textor sobre a manipulação de resultados no futebol brasileiro teve o relatório publicado nesta sexta-feira, 5, pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). A entidade analisou as provas que Textor diz ter e as julgou como "imprestáveis". A sugestão do auditor é que o dono da SAF do Botafogo seja suspenso por seis anos e receba uma multa de R$ 2 milhões.

Caso a punição seja aplicada, será a maior da história. O STJD concluiu que as ações configuram ilícitos desportivos contra a honra de sete entidades desportivas, nove atletas e nove árbitros. Além disso, "foram constatadas infrações contra a ética desportiva e a motivação pessoal na solicitação da instauração do inquérito", conforme a publicação.

O inquérito foi aberto após os episódios, a partir do pedido do Procuradoria Geral da Justiça Desportiva, do Palmeiras, do São Paulo, do Sindicato dos Atletas Profissionais de São Paulo e da Associação Nacional dos Árbitros de Futebol para apurar as alegações de manipulação de resultados feitas por Textor.