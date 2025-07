Relembre jogadores de futebol que morreram em acidentes

Diogo Jota, do Liverpool - Foto: Reprodução I Instagram

Toda vez que um jogador de futebol falece repentinamente, é o mesmo choque - como alguém pode estar no auge da carreira, cheio de títulos, e ter a vida interrompida por uma tragédia. Dessa vez, na madrugada desta quinta-feira, 3, o mundo começou a sentir saudades de Diogo Jota, atacante do Liverpool e da Seleção Portuguesa que faleceu em um acidente de carro.

Acompanhado do irmão e também jogador André Silva, Diogo estava indo de carro até um barco, porque não podia viajar de avião por ordens médicas. Em uma ultrapassagem por volta das 0h30, um pneu do veículo furou eo carro pegou fogo em Zamora, Espanha.

Além de Diogo, outros atletas famosos deixaram os campos repentinamente, sendo relembrados pelo que fizeram pelo futebol em vida. Alguns deles brasileiros, que deixaram clubes do Brasileirão em luto.

Thalles

Em 2019, um acidente de trânsito tirou do Vasco uma das joias de sua base. Com apenas 24 anos, o jogador Thalles estava dirigindo uma moto com duas mulheres na garupa quando bateu em outra moto e acabou falecendo.

Todos sem capacete, faleceram o jogador e Yuri Martins, que estava na outra moto. Além das duas vítimas, três mulheres foram feridas no acidente em São Gonçalo, no Rio de Janeiro.

Na época do acidente, Thalles jogava pelo Ponte Preta, clube ao qual foi emprestado e onde jogou 20 partidas. O restante da carreira do atleta foi no Vasco, time que o revelou em 2013 e com o qual venceu dois Cariocas em 157 partidas, marcando 36 gols pelo clube.

Thalles, do Vasco | Foto: Reprodução I X

Freddy Rincón

Perder um jogador é sempre doloroso. Perder um ex-capitão, então, é um baque ainda maior. Em 2022, o Corinthians perdeu o ex-volante Freddy Rincón em um acidente de trânsito na Colômbia, seu país natal.

Freddy estava dirigindo, passou por um sinal vermelho e bateu na lateral de um ônibus. Sem morte imediata apesar do traumatismo craniano grave, ele passou por cirurgia e acabou não resistindo, vindo a óbito dois dias depois, aos 55 anos.

No alvinegro, jogou 158 jogos, marcando 11 gols e conquistando dois Brasileirões, um Paulistão e um Mundial.

Freddy Rincón, do Corinthians | Foto: Reprodução I X

Dener

O Corinthians perdeu uma ex-estrela, e o Vasco perdeu uma em atividade. Com apenas 23 anos de idade, o atacante Dener faleceu em um acidente de carro no Rio de Janeiro, em 1994, época em que defendia o Cruzmaltino.

Dener estava no banco do carona, sendo conduzido por um amigo que pegou no sono no volante. Com o carro descontrolado, a batida não demorou a acontecer, mas não foi a causa direta da morte do jogador.

Com o banco reclinado para trás, Dener foi asfixiado pelo cinto de segurança, finalizando a carreira que incluiu Grêmio e Vasco no histórico de clubes defendidos.

Denner, do Vasco | Foto: Reprodução I X

Fernandão

Saindo do universo dos carros, um ídolo do Goiás e do Internacional acabou falecendo em um acidente de helicóptero em 2014. Fernandão estava dentro do veículo quando um acidente causou a queda em Aruanã, cidade de Goiás.

Apesar do impacto, Fernandão não faleceu de imediato, sendo o único dentre cinco passageiros que foi resgatado ainda em vida. No entanto, enquanto era levado ao hospital por bombeiros, as lesões que sofreu na queda e um quadro de hemorragia interna se agravaram, e o jogador não resistiu.

Fernandão defendeu os clubes brasileiros São Paulo, Vila Nova, Internacional e Goiás, tendo como principal feito a conquista do Mundial de Clubes do Inter em 2006 contra o Barcelona.

Fernandão, do Goiás | Foto: Reprodução I X

Sobreviventes

Pedro Severino, RB Bragantino

O primeiro acidente da lista é o mais recente e não teve vítimas fatais. Em 4 de março deste ano, dois jovens da base do Red Bull Bragantino sofreram um acidente de trânsito.

Estavam no carro Pedro Severino, de 19 anos, e Pedro Castro, de 18. O mais novo estava no banco de trás e sofreu ferimentos leves, recebendo alta do hospital onde foi medicado no mesmo dia. No entanto, Severino, no banco do carona, não teve a mesma sorte, sofrendo um traumatismo craniano e sendo avaliado para diagnóstico de morte encefálica.

Com a morte cerebral quase decretada, Severino teve um reflexo de tosse ao tirarem sua sedação, e começou a se recuperar.