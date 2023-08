Renato Gaúcho confirma que goleiro Adriel será jogador do Bahia

Após se despedir de Thaciano quando o jogador estava a caminho do Bahia, o treinador do Grêmio, Renato Gaúcho, utilizou sua conta no Instagram para anunciar que o goleiro Adriel, de 22 anos, também será reforço do Tricolor de Aço.

Com apenas 22 anos de idade, o goleiro chega ao Bahia com um contrato de empréstimo até junho do ano que vem e cláusula de opção de compra a ser exercida, sem valor revelado. Durante o período, o Tricolor Baiano vai arcar com o salário do jogador. As informações são do ge.

O Tricolor conta em seu elenco com três goleiros: Marcos Felipe que vem sendo titular da equipe, Danilo Fernandes que está lesionado, e o Mateus Claus, o reserva imediato do time na temporada, mas não tem agradado.

Na zona de rebaixamento e pressionado pela torcida, o Bahia anunciou até agora apenas os laterais Gilberto e Camilo Cándido como novos contratados na atual janela de transferências. Além de Adriel, outros que tem negociação avançada com o Tricolor são o meia Léo Citaddini (Athletico) e o atacante Rafael Ratão, do Toulose (França).

Veja publicação de Renato Gaúcho: