Renato Gaúcho é resgatado em Porto Alegre; veja vídeo | A TARDE

Renato Gaúcho, treinador do Grêmio, foi resgatado na tarde desta segunda-feira, 6, em meio a uma enchente causada pelas fortes chuvas que assolam o estado do Rio Grande do Sul. A informação foi confirmada por Carol Portalluppi, filha do profissional. Aliviada, ela celebrou o fato do pai estar bem.

Renato estava ilhado dentro do hotel onde reside, em Porto Alegre. Ele estava sem energia elétrica e comunicação através de celular. Ele foi ajudado por voluntários na capital gaúcha. Nas imagens, o treinador guardava seus pertences em um carro.

"Tô postando aqui meu pai pq eu tava tão angustiada que não queria compartilhar com vocês o que eu tava sentindo! Deus obrigada, não estou em contato com ele porque ele tá sem telefone. Obrigada quem tá me dando notícias por aqui", publicou Carol em sua conta no Instagram.

O Rio Grande do Sul registra mais de 80 mortos e 100 pessoas desaparecidas por conta dos problemas causados pelas chuvas torrenciais. Milhares de pessoas estão desaparecidas em todo o estado Devido ao problema climático, todos os jogos que envolvem os times gaúchos nas competições nacionais e internacionais foram adiados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e pela Conmebol.

