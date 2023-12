Renato Gaúcho reprova estilo de jogo de Diniz: "Roleta-russa" | A TARDE

Apesar de ter sido campeão da Libertadores e elogiado pelo seu adversário no Mundial, Pep Guardiola, o técnico Fernando Diniz ainda segue dividindo opiniões. Inclusive, o estilo de jogo do técnico do Fluminense ainda gera incertezas até para colegas de profissão.

Quem demonstrou desaprovação com a maneira que Diniz enxerga futebol foi Renato Gaúcho, treinador do Grêmio e vitorioso dentro do clube gaúcho. Ele afirma que o time do Fluminense é uma verdadeira "roleta-russa" e que é "totalmente contra" o estilo 'Dinizista'.

"Eu sou totalmente contra o estilo de jogo dele. É uma roleta-russa. Saiu jogando bonito, todo mundo aplaude. Errou, é gol. Esse risco eu não corro, jamais vou correr. Do jeito que o time dele joga, o adversário sempre vai armar uma arapuca para roubar essa bola. Isso tem acontecido bastante e eles têm tomado gol ou sofrido ameaças. Fez e deu certo, é bonito. Errou? Perdeu o jogo", opinou Renato em entrevista ao podcast 'Joga com a 10'.

Para Renato, apesar do Fluminense fazer um "jogo bonito", ele entende que as ideias adotadas por Diniz só funcionam com jogadores de muita qualidade. O também técnico interino da Seleção Brasileira é conhecido por seu modelo associativo e bastante ofensivo, com saídas de bola curtas e com grande participação dos goleiros e defensores.

"Cada treinador tem sua cabeça, tem os seus pensamentos, suas ideias. Ele tem um estilo de jogo que é bonito, mas em primeiro lugar você tem de ter os jogadores para fazer isso. É um estilo dele, e isso é uma qualidade dele. É bonito, mas é arriscado", pontuou.

Em 2023, o Fluminense de Diniz conquistou Campeonato Carioca, Libertadores e está na final do Mundial de Clubes. Ao todo, foram 115 gols marcados e 70 sofridos. Já o Grêmio comandado por Renato Gaúcho foi vice-campeão brasileiro. No ano foram 103 gols marcados e 73 sofridos. Também disputou sete jogos a menos que o time carioca.