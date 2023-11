Renovação automática: Giovanni Augusto quer seguir no Vitória em 2024 | A TARDE

Camisa 10 do Vitória no título nacional da Série B, conquistado na última semana, o meia Giovanni Augusto já começou a planejar a temporada que vem. O experiente jogador, de 34 anos, expressou a vontade de seguir atuando com a camisa rubro-negra na Série A de 2024.

“Ano que vem pertence a Deus, estou feliz, me sentindo em casa. Espero poder continuar mais uma temporada aqui vestindo a camisa do Vitória porque sei que posso acrescentar muito”, destacou o atleta, que também falou sobre a emoção de entrar na história do Leão em entrevista ao GE.

“Me sinto privilegiado por vestir camisas de times grandes, ter entrado para a história. Sabia da força e do potencial que a gente tinha no Vitória. Pela grandeza do time, do torcedor, fico feliz por decretar esse momento”, completou.

Acontece que, segundo informado pelo próprio Giovanni Augusto, o contrato com o Vitória possui uma cláusula especial, que permite uma renovação automática, caso houvesse as conquistas do acesso e do título. Como o time atingiu os dois objetivos, a renovação está bem próxima e ele já marcou uma reunião com os dirigentes.

“Meu contrato tem renovação automática por acesso e campeão. Mas vamos ter reunião ainda. Objetivo é ficar. Espero que a gente possa se acertar para ficar mais um ano”, informou o meia.

Após chegar ao Vitória em abril deste ano, Giovanni Augusto teve uma passagem questionada no clube ao decorrer desta Série B, sofrendo com diversas lesões e desfalcando a equipe. Ao todo, ele disputou 20 jogos, sendo 10 como titular, marcando um gol e dando uma assistência.