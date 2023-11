Representantes da dupla Ba-Vi são campeões com a Seleção Brasileira | A TARDE

O goleiro Arthur Jampa, do Bahia, e o fisioterapeuta Fernando Neto, do Vitória, foram campeões com a Seleção Brasileira Sub-15 do Quadrangular Internacional, torneio de preparação para o Sul-americano da categoria, que será realizado em Ypané, no Paraguai.

Arthur Jampa é cria da base do Esquadrão de Aço e acumula convocações no time Sub-15 do Brasil. Ele é o único jogador da região Nordeste selecionado no time canarinho. Fernando Neto já defendeu o Brasil em algumas oportunidades e tem convocações para às seleções de base Sub-19 e Sub-20..

O time comandado pelo técnico Dudu Patetucci terminou o Quadrangular Internacional com 100% de aproveitamento. O torneio contou com as participações de Chile, Colômbia e Paraguai.