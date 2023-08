Representantes do Jacobina participam de reunião na sede da CBF

O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, recebeu, na sede da entidade, membros do Jacobina, equipe que retornou à elite do futebol baiano. Além dos representantes da equipe do interior do estado, no encontro esteve presente Ricardo Lima, presidente da Federação Bahiana de Futebol (FBF).

Durante a reunião, Rafael Damasceno, o presidente do Jacobina, teve uma extensa conversa com Ednaldo Rodrigues. Nesse diálogo, Damasceno compartilhou planos que o clube pretende colocar em prática na próxima temporada.

“Quero parabenizar e desejar sucesso ao Jacobina pelo acesso e que na próxima temporada possa conquistar um acesso para uma competição nacional. A gente deseja sucesso ao Jacobina e que conte conosco. Quero agradecer a sua visita aqui na CBF e dizer que a entidade continua à disposição de todos do futebol brasileiro”, afirmou Ednaldo Rodrigues.

Rafael Damasceno fez questão de agradecer ao Ednaldo Rodrigues pelo acolhimento proporcionado.

“É uma honra ser recebido aqui na CBF. Ednaldo Rodrigues tem tratado todos os clubes com igualdade. Quero agradecer também ao presidente Ricardo Lima, que tem dado todo o apoio, não só ao Jacobina, mas a todos os clubes baianos”, destacou.

Ricardo Lima, à frente da Federação Bahiana de Futebol, também parabenizou o Jacobina pela conquista do acesso.

“Parabenizar o povo jacobinense pelo acesso do Jegue da Chapada. Está de volta ao seu lugar de origem. Deixar aqui registrado um grande abraço a todos os desportistas da região, ao Pedrinho [Pedro Bala, presidente da Liga de Jacobina], ao Moacir [Cruz, presidente da Liga de Miguel Calmon], que sempre estão fomentando o futebol realmente na raiz. E deixar a Federação à disposição, não só do Jacobina, mas também do poder público”.