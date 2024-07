Representatividade: gestoras do futebol baiano viram referência

Lígia Góes (à esq.) e Taíse Galvão - Foto: Lincoln Oriaj | Ag. A TARDE

As mulheres vem ganhando cada vez mais espaço em lugares que, historicamente, eram ocupados em sua totalidade por homens. No futebol baiano não é diferente e a presença feminina tem aumentado. Exemplos dessa representatividade são Taíse Galvão, diretora de competições da Federação Bahiana de Futebol (FBF), e Lígia Góes, presidente da Liga de Simões Filho, que disputará o Campeonato Baiano Intermunicipal.

Ambas se destacam e são referência e inspiração para outras mulheres que desejam seguir carreiras no esporte. Taíse Galvão, por exemplo, tem desempenhado um papel fundamental na FBF, e sua presença na diretoria de competições é vista como um marco significativo. Em entrevista ao Portal A TARDE, ela expressou sua satisfação em inspirar outras mulheres a ingressarem no ambiente do futebol.

Leia mais: Diretoria da FBF revela importância do Intermunicipal: "Apaixonante"



"Eu fico feliz em estar, de certa forma, inspirando outras mulheres a estarem compondo esse tipo de ambiente, porque eu acredito que a mulher já está ultrapassando várias barreiras em outras áreas. E por que não no futebol, que é um meio predominantemente masculino?", questionou Taíse.

Taíse Galvão, diretora de competições da Federação Bahiana de Futebol | Foto: Lincoln Oriaj | Ag. A TARDE

"Eu acho que a mulher, ela se capacitando, ela realmente levando a sério e gostando do que faz, ela vai sim conseguir estar não só onde eu estou, mas onde outras tantas mulheres estão, seja dentro das quatro linhas na arbitragem, seja nas comissões técnicas. Tem tantas mulheres maravilhosas, nós vemos vários exemplos aqui na própria Bahia, que a gente tem cada vez mais encontrado mulheres ocupando esses espaços que antes eram normalmente ocupados pelo público masculino. Eu fico feliz em inspirar que mais mulheres possam continuar realmente quebrando esse paradigma e se redescobrindo nesses ambientes e se destacando", complementou.

Lígia, por sua vez, é referência no cenário esportivo baiano, especialmente no Campeonato Baiano Intermunicipal, a maior competição não profissional do Brasil. Desde 1977, quando a liga de Simões Filho foi fundada, ela é a única mulher presidente e, atualmente, é uma das duas presidentes de liga do gênero feminino entre todas as filiadas da FBF.

"Taíse Galvão é um exemplo e também uma referência. É uma mulher aguerrida, que nos dá toda assistência, tornando nosso trabalho bem mais fácil. Sabemos que não é fácil, porque a gente tem uma responsabilidade para que, por meio das nossas vidas, outras mulheres possam também estar à frente do futebol. Porque nós podemos sim, e com capacidade, ocupar esses cargos no futebol", afirmou Lígia.

| Foto: Lincoln Oriaj | Ag. A TARDE

Preparando-se para mais uma edição do Intermunicipal, Lígia expressou sua gratidão pelas oportunidades e o apoio recebido. "Agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estar nessa competição maravilhosa que é o Intermunicipal. A gente tem se preparado, estamos contratando os atletas e montando o elenco que será comandado pelo nosso renomado técnico Haroldo Moreira. Apesar das dificuldades, que são muitas, a gente tem o apoio do nosso prefeito Diógenes Tolentino, da nossa secretária de esportes Sirliane Ribeiro e toda a Câmara de Vereadores", concluiu.

A atuação de Taíse Galvão e Lígia Góes no futebol baiano não apenas quebra barreiras, mas também pavimenta o caminho para que mais mulheres possam ingressar e se destacar no esporte. A representatividade feminina na FBF e nas ligas municipais demonstra um avanço significativo, servindo de inspiração para futuras gerações de mulheres que sonham em ocupar cargos de liderança e atuar no futebol.