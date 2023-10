Responsável pela A TARDE Run revela "peso muito grande" da Fonte Nova | A TARDE

Neste final de semana o Grupo A TARDE celebra 111 anos de história na comunicação baiana e, para comemorar esta data em alto nível, será realizada a primeira edição da A TARDE Run - A Maratona da Bahia. O evento esportivo visa incentivar a prática de exercícios físicos como meio de promover a saúde e a socialização. As inscrições estão esgotadas, mas todos os inscritos receberão um kit exclusivo e uma assinatura gratuita de um ano do Jornal A TARDE Digital.

A prova terá representatividade olímpica com pórtico de largada e chegada posicionado na Arena Fonte Nova, onde para completar a corrida, os atletas deverão fazer a volta olímpica no gramado, assim como acontece nas olimpíadas. Os cinco primeiros colocados em cada prova, tanto nas categorias masculina quanto feminina, receberão troféus. Além disso, todos os atletas que completarem a prova ganharão medalhas de participação.



Em entrevista ao Portal A TARDE, o fisiologista e treinador Marcelo Afonso, que também é o responsável pela A TARDE Run, revelou a expectativa para a prova deste domingo, 15.



“Temos uma prova para que o Jornal A TARDE possa comemorar os seus 111 anos de existência, resgatando a cultura de participação do grupo no esporte da Bahia. Isso vai tomar uma proporção ainda maior porque é o primeiro ano dessa maratona e meia maratona e isso vai crescer bastante. Ano que vem a gente espera um número ainda maior de corredores e o sucesso do evento vai mostrar isso”, disse Marcelo.



“A gente costuma brincar que tem mais corrida do que fim de semana. Hoje o corredor tem muitas opções de escolher corridas de menor distância, de 5 km, 10 km, e as meias maratonas e maratonas, que é outro mercado que tem crescido também em Salvador. Isso tem dado ao corredor a oportunidade de escolher produtos de alto padrão, o que exige das produtoras uma qualidade e uma entrega a esses corredores cada vez melhor no sentido técnico, no sentido operacional e no sentido de que não são somente eventos esportivos, mas sim uma grande festa”, complementou o treinador.



Por conta desse diferencial que é a chegada com referência olímpica na Arena Fonte Nova, a TARDE Run se destaca de outros eventos de corrida e promete uma experiência única para todos os participantes, desde atletas a patrocinadores.



“É um evento que a gente tem pensado com toda atenção no percurso, pensando na chegada de uma maneira apoteótica dentro da Fonte Nova, que é algo inédito em Salvador. Fazer um evento com uma volta olímpica num equipamento como a Fonte Nova, com o peso que ela tem para a cidade, para o Estado e para o Brasil. Ou seja, a gente tem agora um evento que envolve um equipamento diferente. Normalmente as corridas acontecem na rua. Então um evento com chegada na Fonte Nova dá um peso muito grande”, explicou ao Portal A TARDE.



“Teremos postos de hidratação a cada dois quilômetros, o que é fundamental para que o atleta consiga fazer essa hidratação durante todo o percurso. Isso dá a ele fisiologicamente uma condição, principalmente para o atleta de meia maratona e maratona, de fazer uma corrida com mais conforto. A hidratação a gente sabe que é fundamental, tem uma hidratação com água e com isotônicos. Então, isso permite ao atleta completar a prova dele com mais segurança”, revelou o fisiologista.



A TARDE Run - A Maratona da Bahia é uma realização do Grupo A Tarde, com organização da Viramundo, produção da Heads Events, apoio da Itaipava Arena Fonte Nova e patrocínio da Powerade e Crystal.