"Resultado normal", diz Paulo Paraíba sobre derrota para o Vitória | A TARDE

Após golear o Jacobina na estreia, o Bahia de Feira foi até Salvador na tarde deste sábado, 20, e saiu derrotado pelo Vitória por 1 a 0, em partida da 2ª rodada do Campeonato Baiano. Apesar de não ter saído com um resultado melhor, o Tremendão soube competir e em certos momentos envolveu o Rubro-Negro na partida.

O veterano zagueiro Paulo Paraíba, lamentou a derrota, mas elogiou a postura da equipe e disse que perder do Vitória no Barradão é um resultado normal.

“Fizemos um jogo bom na minha opinião. Procuramos envolver a equipe do Vitória, que é o atual campeão brasileiro da Série B. Sabíamos que ia ser difícil jogar aqui com o Vitória, mas a equipe se comportou bem. Infelizmente, hoje não conseguimos ganhar. Agora é ter tranquilidade, porque sabemos que é um campeonato de tiro curto. É um resultado normal, é claro que queríamos a vitória, mas agora é procurar descansar, porque já temos um jogo importante na terça-feira e vamos lá em busca do resultado positivo”, disse o zagueiro à TVE.

O compromisso importante citado por Paulo Paraíba é o jogo da 3ª rodada do Campeonato Baiano, contra o Itabuna. O jogo está marcado para às 20h15 de terça-feira, 23, no Estádio Mário Pessoa, em Ilhéus.