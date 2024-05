Retomada do Brasileirão: Confira os jogos da dupla Ba-Vi | A TARDE

Através de nota oficial divulgada na noite desta terça-feira, 21, a CBF confirmou o retorno da Série A do Campeonato Brasileiro. As partidas estão marcadas para o primeiro fim de semana de junho, nos dias 1 e 2 e 12, 13 e 16 de junho.

Confira a nota:

A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL – CBF comunica que em razão do adiamento das 7ª e 8ª rodadas do Campeonato Brasileiro de Futebol Masculino – 2024, decorrente dos fatos que lamentavelmente atingiram gravemente o estado do Rio Grande do Sul, tornou-se indispensável o remanejamento da tabela detalhada de jogos até então divulgada.

Desse modo, sem prejuízo das deliberações que serão adotadas no Conselho Técnico Extraordinário do dia 27 de maio de 2024, a CBF informa que a retomada da competição se dará a partir da 7ª rodada, que será disputada em 01 e 02 de junho, datas originalmente reservadas para a 9ª rodada, preservando-se, assim, o planejamento técnico que embasou a elaboração da tabela.

A reprogramação das 7ª, 8ª e 9ª rodadas já anteriormente divulgadas observará a tabela anexa.

Quanto às partidas canceladas dos Clubes Gaúchos de rodadas anteriores e de outras competições organizadas pela CBF, a entidade reitera que serão remanejadas para datas futuras e de acordo com disponibilidade de datas no calendário.

Dupla Ba-Vi

O Bahia enfrenta o Atlético MG no dia 2 de junho, um domingo, às 16h, na Arena MRV, pela 7ª rodada. O Tricolor ainda encara o Fortaleza no dia 13 de junho, uma quinta-feira, às 21h30, na Arena Fonte Nova, na 8ª rodada. Na rodada 9, Bahia e Criciúma jogam no dia 16, outro domingo, 18h30, no Heriberto Hülse.

Já o Vitória enfrenta o Atlético-GO, no dia 1º de junho, um sábado, às 16h, em jogo da 7ª rodada, no Barradão. Pela 8ª rodada, o rubro-negro baiano visita o Juventud, no dia 12, uma quarta-feira, às 17h. O compromisso do Vitória pela 9ª rodada é com o Internacional, no Barradão, em jogo que vai acontecer no dia 16, um domingo, às 16h.

Confira os jogos da dupla Ba-Vi na retomada dos jogos da Série A do Brasileirão:

Rodada 7

01/06 - Sábado

16h - Vitória x Atlético-GO, no Barradão, em Salvador;

02/06 - Domingo

16h - Atlético x Bahia, na Arena MRV, em Belo Horizonte;

Rodada 8

12/06 - Quarta-feira

17h - Juventude x Vitória, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul;

13/06 - Quinta-feira

21h30 - Bahia x Fortaleza, Arena Fonte Nova, em Salvador;

Rodada 9

16/06 - Domingo

16h - Vitória x Internacional, no Barradão, em Salvador;

18h30 - Criciúma x Bahia, no Heriberto Hulse, em Criciúma;

