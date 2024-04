Retorno do Ypiranga à Vila Canária é adiado pela FBF | A TARDE

O retorno do Ypiranga para a Vila Canária estava marcado para esta quarta-feira, 20, contra o Atlético de Alagoinhas, pela 2ª rodada do Campeonato Baiano Sub-20. A partida, no entanto, não foi realizada, pois a delegação do Carcará não conseguiu chegar ao Estádio Galdino Leite, em Salvador, por causa de um problema com o ônibus.

Inicialmente, o delegado da partida informou que o jogo estava remarcado para as 15h de quinta, 21, mas a Federação Bahiana de Futebol (FBF), procurada pela reportagem do Portal A TARDE, ainda não confirmou essa informação.

O Ypiranga, por sua vez, prefere que o jogo seja reagendado para uma data futura, já que há todo um planejamento logístico para que a partida seja realizada na Vila Canária.

Ao Portal A TARDE, o presidente do Ypiranga Cleiber Lopes, explicou a situação e toda a preparação que havia sido feita para este importante jogo do clube.

"Estávamos aqui com tudo preparado, a gente tem uma preparação de 30 dias antes para a estreia no Campeonato Baiano aqui na Vila Canária, depois de 40 anos para jogar aqui, com todo o trabalho de marketing envolvido, vários convidados, a casa estava cheia de torcedores, pais, torcedores do clube, e fomos pego de surpresa com a ligação da Federação Baiana de Futebol, com a determinação do adiamento do jogo e a prorrogação para o data de amanhã, o dia 21, no mesmo horário", relatou.

Cleiber Lopes, presidente do Ypiranga | Foto: Lincoln Oriaj | Ag. A TARDE

"A gente até questionou um pouco com a própria federação para que a gente pudesse ter uma data melhor para poder marcar o jogo, porque pega a gente de surpresa depois de uma estrutura dessa montada", complementou.

Dr. Rafael Câmara, diretor jurídico do Ypiranga, explicou que o clube não quer dificultar a realização da partida na data imposta pela FBF, mas ressaltou que, caso ela seja confirmada para esta quinta, implicaria numa série de dificuldades para o Aurinegro do ponto de vista logístico.

O jogo contra o Atlético de Alagoinhas é o primeiro compromisso do Ypiranga no Baianão Sub-20, já que o clube folgou na primeira rodada. Já o Carcará, perdeu na estreia para o Bahia por 4 a 0.