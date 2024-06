Revelação do Sport entra na mira do Real Madrid | A TARDE

Principal revalação do Sport e candidato a maior venda da história de um clube nordestino, o lateral-direito Pedro Lima, de 17 anos, entrou na mira do Real Madrid. De acordo com o jornal 'As', da Espanha, a busca é por um "lateral do futuro".

De acordo com o jornal espanhol, o clube acompanha os movimentos do Chelsea, que vem negociando nas últimas semana com o Sport e com representantes do jogador e foi o único clube a formalizar uma proposta. Conforme o 'As', a operação deve ser fechada entre 6 ou 7 milhões de euros (R$ 34 e R$ 40 milhões).

"Um investimento interessante para um menino que é comparado, pelas suas condições, a uma lenda como Cafu - relata o artigo, que diz ainda que o campeão europeu monitora substitutos na lateral para Carvajal e Lucas Vázquez (ambos com 32 anos)."

Os valores mencionados fariam de Pedro Lima a maior venda de um clube nordestino. O posto hoje é do lateral-esquerdo Jhoanner Chávez, vendido pelo Bahia ao Lens, da França, por R$ 25,5 milhões.

