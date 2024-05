Revelado na Toca, jogador revela sonho em encerrar carreira no Vitória | A TARDE

Cria da base e com passagens marcantes pelo Barradão, Victor Ramos declarou todo o seu amor pelo Vitória. Atualmente com 35 anos, o zagueiro revelou sua vontade em retornar ao Leão para encerrar a carreira. Ele avaliou a possibilidade como um "sonho".

"Tenho uma história muito positiva no Vitória. A melhor campanha, fui capitão do time, 5º lugar. Ganhei vários títulos, a maioria contra o Bahia. Tenho essa vontade de fazer essa despedida no Vitória, esse sonho. Claro, não tenha dúvida. É meu sonho. Amo o Vitória, não escondo de ninguém", disse o defensor em entrevista ao ge.

Sem clube desde que deixou a Chapecoense, Victor garantiu que tem permissão para jogar apesar de ter sido investigado na Operação Penalidade Máxima II. "Na verdade, eu só fui investigado, estou apto a jogar. Não estar jogando a escolha é minha. Deixar bem claro que eu tive algumas propostas, mas não foi nada interessante do que eu esperava" explicou.

Ainda com o Vitória em pauta, VR3 chegou a mencionar uma recusa de proposta por causa de sua identificação com o Leão da Barra. Segundo ele, o Bahia o procurou com uma boa oferta financeira, mas a rivalidade teria falado mais alto.

"Sei o que fiz no Vitória. [...] Tive proposta do Bahia para dobrar salário, mas não fui porque tenho uma história no Vitória desde pequeno, uma vida inteira ali", contou.

Com uma longa fama de baladeiro durante a carreira e algumas polêmicas, Victor admitiu que realmente gostava de "dar uma volta". Ele, no entanto, considera que sempre soube equilibrar sua carreira e momentos de lazer. Disse também que mudou um pouco seu estilo de vida para um VR3 mais caseiro.

"Todos nós gostamos de dar uma volta, normal. Só que como é jogador, pessoa pública, as coisas pegam mais, aumentam mais, a repercussão é maior Mas eu não me arrependo, sempre gostei [da noite]. Mas sabendo separar no momento certo, no dia certo, né!? Não confundindo, sempre colocando meu trabalho em primeiro lugar. Mas eu não tenho dúvida que amadureci muito. o Victor de 20, de 22, de 21 anos não é o mesmo que o de 35 de hoje. Na verdade amadureci dos 30 para cá, sou outro Victor. Fico mais em casa, saio mais em ocasião de aniversário, uma coisa mais tranquila", detalhou.

Publicações relacionadas