Revoltado, dono da SAF do Atlético-MG brada contra arbitragem

A goleada sofrida pelo Atlético-MG por 4 a 0 contra o Palmeiras dentro de casa, ainda repercute. Rubens Menin, dono da SAF do Atlético-MG, utilizou as redes sociais e publicou um desabafo sobre os erros de arbitragem na partida em Belo Horizonte.

O dirigente cobrou união dos clubes para a profissionalização da arbitragem brasileira e admitiu que levará o caso para a esfera judicial.

"O Atlético tomará todas as medidas cabíveis, mas sinto que enquanto todos os clubes não conseguirem enxergar além dos resultados momentâneos para se unir e cobrar a profissionalização da arbitragem no Brasil, o problema continua longe de ser resolvido", redigiu.

Hulk foi expulso aos 31 minutos do primeiro tempo. Após sofrer falta, o jogador foi para cima do árbitro Rodrigo José de Lima, de Pernambuco. O juiz deu o primeiro cartão amarelo e em seguida aplicou o segundo, advertindo com o cartão vermelho logo depois.

"Tá gravado, tá gravado, eu só perguntei para ele porque ele me deu amarelo", disse Hulk em direção as câmeras do canal Sportv.

O árbitro relatou em súmula que advertiu com o primeiro amarelo porque hulk cobrou velicidade na marcação da falta: "Apita logo, c*", disse o camisa 7. No segundo amarelo, o juiz explica que o atacante foi em sua direção "acintosamente, ficando face a face e gritando de forma de respeitosa", questionando o porque foi advertido.

Para Menin, a expulsão foi injusta e sem algum tipo de ofensa para o árbitro do jogo. Ele classificou a ação como injusta.

"Fica a pergunta: desde quando isso é motivo de expulsão? E onde está o desrespeito em questionar o motivo de um cartão amarelo após uma falta que o próprio jogador sofreu? Além de jogarmos quase toda a partida com um a menos, é inegável o impacto que uma injustiça dessas proporções tem na equipe", disse.