Richarlison inicia terapia e afirma que agora "as coisas vão fluir" | A TARDE

Convocado para mais defender a Seleção Brasileira contra a Venezuela e Uruguai, durante a data Fifa, o atacante do Tottenham, Richarlison, afirmou que enfrentava problemas fora do campo, o que influenciava o seu desempenho dentro das quatro linhas.

Buscando melhorar os números, o Pombo decidiu buscar ajuda e iniciar sessões de psicoterapia, desejando deixar a fase ruim no passado. Além da ajuda profissional, o atleta também conta com a ajuda dos familiares e colegas de clube e Seleção, afim de ver o jogador de 26 anos no auge do seu bom futebol novamente.

No primeiro jogo da Data Fifa, contra a Bolívia, no qual o Brasil venceu por 5x1, Richarlison saiu de campo chorando, inconformado com a seca de gols que vem enfrentando desde a Copa do Mundo.

Mesmo com o momento de seca, o técnico da Seleção, Fernando Diniz, afirmou que conta com o atleta e destacou as atuações do jogador justificam a convocação. Diniz acrescentou que pelo clube inglês, o Pombo também vem melhorando.

"Ele não jogou mal em nenhum dos dois jogos. Ele jogou bem. Contribui na marcação, acertou a maioria das paredes e tabelas, mas não teve felicidade de fazer gol. Ele teve participações que justificam a convocação. No Tottenham ele também está melhorando" comentou o técnico da Seleção.

As pessoas ao redor de Richarlison afirmam que a pior fase já passou. Após romper com o ex-empresário, Renato Velasco, e na sequência ver a Seleção Brasileira ser eliminada para a Croácia nas quartas de final da Copa do Mundo, o jogador não estava sentindo bem consigo mesmo, necessitando de ajuda profissional.

"Passei por um momento turbulento nesses últimos cinco meses fora de campo. Agora as coisas já estão certas dentro de casa. Pessoas que só estavam de olho no meu dinheiro saíram de perto de mim. Agora as coisas vão começar a fluir, tenho certeza que vou pegar uma sequência boa no Tottenham e fazer as coisas acontecer novamente." Disse o jogador ao GE após a vitória sobre o Peru no segundo jogo da Data Fifa.

Após a declaração, o jogador já demonstrou melhora na saúde mental, pelo Tottenham, Richarlison fez uma assistência e um gol a favor da equipe inglesa no confronto diante do Sheffield United pela Premier League. Nos jogos seguintes, contra Arsenal, Liverpool e Luton Town, o atacante somou mais uma assistência e minutos em todas as partidas.

Vestindo a amarelinha, o pombo deseja recuperar a boa fase, voltando a marcar gols, o que não acontece desde o dia 5 de dezembro do ano passado.

"Vamos trabalhar bastante durante a semana para chegar na quinta-feira e, com fé em Deus, se tiver oportunidade, estar brocando!" disse o jogador em entrevista ao GE.

O Brasil entra em campo contra Venezuela nesta quinta-feira, 12, às 21h30, na Arena Pantanal em busca de mais três pontos nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O quarto jogo da sequência da Data Fifa será contra o Uruguai, em Montevidéu, no mesmo horário.