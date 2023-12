Rio de Janeiro receberá primeira semana da Liga das Nações de 2024 | A TARDE

O Brasil receberá a primeira semana da Liga das Nações de vôlei masculino e feminino de 2024, que dessa vez será na cidade do Rio de Janeiro, no mês de maio. Pela terceira vez consecutiva, o território brasileiro foi escolhido para sediar uma das etapas, no entanto, é a primeira vez da Cidade Maravilhosa como palco do campeonato.

A informação foi divulgada pela Federação Internacional de Vôlei (FIVB), nesta sexta-feira, 8, que em breve também anunciará os adversários do Brasil, tanto feminino quanto masculino. Além disso, espera-se também o anúncio do local dos jogos, mesmo que a tendência seja no Maracanãzinho, palco dos Jogos Olímpicos de 2016 e o torneio Pré-Olímpico de vôlei masculino, que ocorreu em outubro deste ano.

A seleção feminina, que ainda busca o seu primeiro título no torneio, jogará em terras brasileiras entre os dias 14 e 19 de maio. Além do Brasil, competirão Canadá, China, Coreia do Sul, Estados Unidos, República Dominicana, Sérvia e Tailândia. Já na categoria masculina, a disputa será entre 21 e 26 de maio, contando com Brasil, Alemanha, Argentina, Cuba, Irã, Itália, Japão e Sérvia.

Após os jogos dentro de casa, as equipes de vôlei do Brasil seguirão para a Ásia, onde jogarão as duas últimas semanas da primeira fase do torneio. A seleção feminina jogará a segunda semana em Macau, na China, entre 28 de maio e 02 de junho, já a terceira, será em Hong Kong, entre 11 e 16 de junho. O time masculino, por sua vez, não irá muito longe, tendo a primeira parada no Japão, entre 4 e 9 de junho, e na sequência Filipinas, entre 18 e 23 de junho.

No total, a VNL conta com 16 seleções na disputa, onde cada uma fará quatro jogos em cada semana, que recebe sede diferente. Ao final dos 12 jogos disputados, as sete melhores colocadas se classificam, assim como o país sede da fase final, totalizando oito equipes, que jogarão do dia 20 até 23 de junho no feminino e entre 27 e 30, do mesmo mês, no masculino. O local da fase final ainda não foi divulgado pela Federação Internacional de Vôlei.