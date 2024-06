Rival do Vitória no Z-4, Atlético Goianiense perde para o Juventude | A TARDE

O Atlético Goianiense, adversário direto do Vitória na zona de rebaixamento, perdeu para o Juventude, por 1 a 0, nesta quarta-feira, 5, no Estádio Alfredo Jaconi, em jogo atrasado da 5ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Aos 30 minutos do 1° tempo, Lucas Barbosa marcou o único gol da partida, após uma cobrança de escanteio de Nenê. O atacante Erick Farias evitou a saída de bola e tocou para o meia fazer o 1 a 0.

O Juventude terminou a 2ª etapa da partida com um a menos, após a expulsão do lateral-direito João Lucas. O time gaúcho é o 12ª colocado do Brasileirão, com nove pontos.

Com o resultado, o Atlético Goianiense se afundou mais ainda na perigosa zona de rebaixamento. O Dragão está na 18ª posição, com quatro pontos.

