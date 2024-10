River Plate vence Colo Colo e avança às semifinais da Libertadores

River Plate comemora classificação na Libertadores - Foto: Juan Mabromata / AFP

O argentino River Plate se classificou para as semifinais da Copa Libertadores-2024 ao derrotar o chileno Colo Colo por 1 a 0 na partida de volta das quartas de final, disputada na noite desta terça-feira (24) no estádio Monumental, em Buenos Aires, que custou mais do que o esperado à equipe comandada por 'El Muñeco' Gallardo.

Facundo Colidio (16') marcou o único gol do triunfo do time ‘millonario', que avançou com um placar agregado de 2 a 1, após o empate em 1 a 1 no jogo de ida, na semana passada, em Santiago.

Colidio marca na hora certa

A partida teve um início dinâmico, baseado na boa intenção da equipe chilena em desafiar o destaque do time local com pressão no meio e algumas bons toques, mas o roteiro logo sofreria uma mudança brusca.

Talvez no melhor momento do Colo Colo, o River teve a seu favor uma falta frontal em que a bola caiu na área chilena, Amor desviou de cabeça e Santiago Simón dominou para recolocá-la na área. Arturo Vidal ficou na retaguarda e Colidio entrou pela direita para finalizar com um toque certeiro na saída de Brayan Cortés.

O gol foi um duro golpe para o Colo Colo, que teve dificuldade de reagir depois de ficar em desvantagem, e um tesouro para um River que encontrou a facilidade necessária para ter o controle do jogo.

Com mais ambição, o River começou a encontrar espaços para atacar graças à mobilidade de Colidio no ataque e com Simon e Kranevitter assumindo o controle do meio de campo.

O time da casa estava tão animado que até o goleiro Franco Armani ousou driblar Arturo Vidal em sua própria área.

Mas os visitantes começaram melhor o segundo tempo, com a equipe mais adiantada em campo, determinada a desafiar os favoritos, e com algumas abordagens interessantes.

Primeiro nas semifinais em 2024

Porém, faltou força ofensiva a 'El Cacique', que teve a posse de bola, principalmente na segunda etapa, mas era diluída cada vez que se aproximava da área local, onde Pezzella e González Pirez construíram uma muralha.

Almirón fez alterações, o Colo Colo ficou desesperado num final tenso e teve algumas oportunidades que não conseguiu aproveitar. A mais clara foi um chute cruzado de Cristian Zavala que Armani bloqueou. Já nos últimos segundos, uma cabeçada de Paiva, sem muita força e direção, levou um certo perigo ao goleiro do time local.

Assim, o River Plate ficou com a vaga nas semifinais, depois de um confronto difícil, com um Colo Colo que resistiu durante os 180 minutos. Alguns detalhes permitiram ao time de Gallardo fazer a diferença necessária e aumentar a esperança de ir em busca da quinta Copa Libertadores de sua história.

Nas semifinais, o River enfrentará o vencedor do confronto entre Fluminense e Atlético-MG, com vantagem parcial para o time carioca, atual campeão, que venceu o jogo de ida por 1 a 0 no Rio de Janeiro.