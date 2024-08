Roberto Firmino no Corinthians? Saiba o salário do atacante no Al-Ahli

Desde a sua chegada ao Al-Ahli, Roberto Firmino participou de 32 jogos - Foto: Yasser Bakhsh/GettyImages

Nesta semana surgiram rumores de que o Roberto Firmino do Al-Ahli, da Arábia Saudita estaria em negociações com o Corinthians. O vínculo do atacante com o Al-Ahli é junho de 2026.

Apesar de estar no radar da Fiel Torcida, que gostaria de contar com um dos principais jogadores da história do Liverpool em seu elenco, Firmino foi descartado de forma protocolar pelo presidente Augusto Melo. O motivo seria o salário do atacante, um dos maiores do mundo. Além de pagar uma fortuna mensal ao jogador, o Corinthians teria que comprar o centroavante junto ao clube árabe.

Os valores chegam em um momento em que a vida financeira do clube não anda das melhores. Por conta do forte investimento do governo local nas finanças do clube, o centroavante recebeu uma proposta astronômica. No intuito de fechar o último contrato da carreira não pensou duas vezes e topou o desafio. Na Arábia Saudita, o valor anual é de R$ 117,8 milhões. Ou seja, por mês, o ganho do jogador está em R$ 9,81 milhões.

Desde a sua chegada ao Al-Ahli, Roberto Firmino participou de 32 jogos, anotou nove gols e deu sete assistências, números abaixo do esperado por causa do investimento em sua contratação.