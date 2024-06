Robson Conceição disputa título mundial de boxe em junho; saiba mais | A TARDE

Pugilista baiano e medalhista de ouro olímpico na Rio-2016, Robson Conceição vai tentar novamente afivelar o cinturão de campeão mundial de boxe. Ele enfrenta o americano O'Shaquie Foster no dia 6 de julho no Prudential Center, na cidade Newark, no estado de Nova Jersey, nos Estados Unidos.

Robson embarca com sua equipe para Las Vegas neste sábado, 1º de junho, onde participará do camping como preparação final para a disputa do título da categpria dos pesos super-penas (até 58,9 kg).

Dono do cinturão do WBC, o americano O'Shaquie Foster conquistou o título em fevereiro do ano passado e já fez duas defesas bem-sucedidas. O americano de 30 anos venceu 22 combates, sendo 12 por nocaute, e perdeu dois duelos.



Anteriormente, o cartel do baiano tem 21 lutas, sendo 18 vitórias, duas derrotas e um empate. Os três resultados desfavoráveis, inclusive, ocorreram em disputas de cinturão, mas todas de forma controvérsa.

A primeira disputa aconteceu em decisão contestada para o mexicano Oscar Valdez em setembro de 2021, semanas depois de Valdez testar positivo para uma substância dopante. A segunda tentativa foi na derrota por decisão em 2022, para Shakur Stevenson, que foi destituído do cinturão por estar 0,68 kg acima do peso. Já a terceira foi em 2023, onde ele sofreu duas quedas, mas ainda conseguiu um empate com mexicano Emanuel Navarrete.

