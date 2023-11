Robson Conceição empata com Navarrete e adia conquista do cinturão | A TARDE

O pugilista baiano Robson Conceição disputou o cinturão da categoria superpena do Organização Mundial de Boxe (WBO) na madrugada desta sexta-feira, 17, em Las Vegas, nos Estados Unidos. A luta contra o mexicano Emanuel Navarrete durou 12 rounds e terminou em empate majoritário (114-112, 113-113, 113-113).

Foi a terceira vez que “O Brabo” tentou a conquista do cinturão e apesar não conseguir o título, saiu ainda maior do ringue. O equilíbrio e a qualidade do duelo levantaram a possibilidade de uma revanche.

“Foi uma luta muito difícil, mas estou feliz, sei o que fiz hoje. Merecemos uma revanche para competirmos melhor, treinarmos melhor e fazermos uma luta melhor”, declarou Robson Conceição após o fim da luta.