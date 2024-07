Robson Conceição faz pesagem oficial e tem luta confirmada

Pesagem oficial de Robson Conceição e O'Shaquie Foster - Foto: Divulgação

O baiano Robson Conceição participou da pesagem oficial nesta sexta-feira, 5, e teve sua luta contra o estadunidense O'Shaquie Foster confirmada para este sábado, às 20h50. O brasileiro bateu 58,74 kg, enquanto o atual campeão super-pena do Conselho Mundial de Boxe (WBC) pesou 58,92 kg.

Ambos se provocaram por alguns segundos, mas a pesagem oficial terminou sem maiores problemas entre os lutadores. A luta será realizada em Newark, nos Estados Unidos, e terá transmissão ao vivo do Canal Combate.

"Eu já estava me preparando para isso há muito tempo. Eu tive três grandes chances antes e já estava preparado. Tentaram me pegar de surpresa nas quatro vezes. 'Robson tá pronto? Pode lutar em tal data com tal atleta?'. Nunca dissemos não. Sempre: 'Sim, estamos prontos. Estou preparado, estou treinando'. E essa luta também não foi uma surpresa porque o meu foco já era esse desde a última com o (Emanuel) Navarrete”, explicou Robson Conceição.