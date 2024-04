Robson Conceição nocauteia adversário e mira título mundial | A TARDE

O baiano Robson Conceição venceu sua luta contra o mexicano Jose Ivan Guardado, no sábado, 13, na cidade de Corpus Christi, no estado americano do Texas. O pugilista nocauteou o adversário aos 1min27s do sétimo round. E agora volta suas atenções ao objetivo de disputar pela quarta vez o título mundial na categoria dos superpenas (59kg).



Robson ocupa o posto número 2 da divisão superpena do Conselho Mundial de Boxe (WBC). O cartel do pugilista no momento é de 18 vitórias, duas derrotas e um empate.

A luta

Durante a luta contra o rival dez anos mais novo, Robson Conceição demonstrou ser um forte adversário evidenciando ter maior velocidade e volume de golpes. Frustrando Jose Guardado com combinações importantes e cruzando bem os golpes durante os dois primeiros rounds.

O baiano voltou para o terceiro round com o jab entrando limpo no frontal do mexicano. Com dois golpes em sequência durante a luta, o Brabo não parou e seguia conectando os golpes, além de encurralar Guardado nas cordas.

O quarto round foi marcado com Robson Conceição se mantendo mais veloz. Durante o restante da parcial, o brasileiro se manteve com mais volume. Ditando o ritmo da luta contra o mexicano, Conceição chegou no sexto round disparando fortes golpes na linha de cintura de Jose Guardado.

No sétimo e último round da luta, o baiano derrubou Jose Guardado ao dar um gancho na linha de cintura e derrubá-lo. Na ocasião, o árbitro até chegou a abrir contagem, mas o adversário de Conceição retornou para o duelo. Com ‘sangue nos olhos’, Robson deu outro gancho, porém, dessa vez, o adversário do brasileiro dobrou os joelhos e não se levantou mais.