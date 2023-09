Robson Conceição projeta "grande retorno" após polêmica em última luta

Após decisão polêmica em sua última luta, o pugilista Robson Conceição está pronto para seu novo desafio no boxe profissional. No dia 15 de setembro, no Texas, Estados Unidos, o baiano vai encarar o estadunidense Humberto Galindo, em disputa da categoria até 59kg.

Contra o dominicano Nicolas Polanco, no mês de junho, a luta foi encerrada no segundo round após choque de cabeça entre os lutadores e o árbitro declarou que o compromisso terminou sem resultado.

Robson está nos últimos dias de preparação para a luta, mas antes de sua viagem, o Portal A TARDE foi até a academia Champion, no bairro de Cidade Nova, em Salvador, acompanhar de perto a rotina de treino do pugilista, que bateu um papo com a reportagem.

“Venho me preparando há muito tempo, estou com a expectativa a mil para este grande retorno depois de uma luta que eu tive, um show que meu adversário fez na última luta, então estou voltando de cabeça erguida, muito mais forte, pronto para representar a Bahia com força maior”, afirmou o “Brabo”.

Assim como em sua última luta, o duelo será realizado novamente nos Estados Unidos, só que dessa vez o adversário vai lutar em seu país e deve contar com apoio da torcida local. Robson não se intimida e garante que o importante é a preparação.

Eu sou um atleta que estou sempre me preparando, independente de saber quem é o meu adversário, eu estou sempre treinando. Para mim, não importa quem seja o adversário, onde seja a luta, o que importa é eu estar bem preparado. Tenho treinado bem e isso é o que mais importa”, disse ao Portal A TARDE.

Robson conta as orientações do treinador Luiz Dórea, técnico experiente no boxe e nas artes marciais mistas (MMA). Ele, inclusive, é o fundador da academia Champion, que existe desde 1990. Ele também conversou com o Portal A TARDE e deu detalhes do cronograma de treinos de Robson para esta luta.

Luiz Dórea é o responsável pelo treinamento de Robson Conceição | Foto: Lincoln Oriaj | Ag. A TARDE

“A gente mantém um trabalho de base, cada dia trabalha um fundamento: força, velocidade, coordenação, movimentação de pernas, trabalho de defesa. Então são trabalhos específicos para o treinamento no dia a dia. Quando a luta é agendada e nós sabemos o adversário, começamos a focar em cima daquele adversário, a característica que tem o adversário. Ver os pontos mais vulneráveis dele, o que tem de melhor e vamos trabalhar. Quando o atleta não vai lutar, o trabalho é para todo mundo, agora quando a luta é casada, a gente muda todo o plano de treinamento”, detalhou Dórea.

Aos 34 anos, Robson tem em seu cartel 17 vitórias, sendo oito por nocaute, duas derrotas e um ‘no contest’ (sem resultado). Em seu currículo, o atleta possui uma medalha de ouro nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, realizada em 2016.