Robson volta aos ringues e tenta retomar caminho rumo ao título

De volta aos ringues, o campeão dos Jogos Olímpicos Rio2016, Robson Conceição embarca para Nova York, nos Estados Unidos, na próxima segunda, dia 5 de junho, reiniciando sua busca pelo título super-pena (até 59kg) no boxe profissional.

O baiano entrará no ringue dia 10 de junho, contra o atleta da Republica Dominicana, Nicolas Polanco, conhecido como "La Pantera". O brasileiro vê o confronto contra Polanco como o primeiro passo para uma nova chance pelo tão sonhado lugar mais alto no pódio.

O evento que colocará a frente Robson e Polanco irá acontecer no “coliseu” mais famoso do mundo, o Madison Square Garden, com transmissão exclusiva pelo Canal Combate.

Com 19 lutas na carreira, Robson possui 17 vitórias, sendo oito por nocaute, e duas derrotas. Em contrapartida, o dominicano lutou 25 vezes e venceu 20, com 11 nocautes, além de quatro derrotas e um empate.